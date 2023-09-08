Польща вироблятиме ПТРК Javelin

У Польщі локалізують виробництво американських протитанкових комплексів (ПТРК) Javelin.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це повідомляє PAP.

Компанії Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) та Javelin Joint Venture (JJV) уклали угоду про виробництво ПТРК у Польщі. Відповідальність за реалізацію проєкту несе підприємство Mesko SA.

За словами члена правління з питань розвитку Mesko SA Пшемислава Ковальчука, в Польщі розроблятимуть "не просто пускову установку чи її компоненти, а цілі ракети".

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Очікують, що повне виробництво систем буде досягнуто "протягом декількох років".

"Основним підрядником буде завод Mesko, додатково, щодо деяких деталей, нас підтримають заводи та компанії Polish Armaments Group, які вже виробляють компоненти й беруть участь у ланцюжках постачання американських партнерів", – зазначив він.

Ковальчук запевнив, що ця угода не означає відмови від виробництва ракет Pirat в межах спільної польсько-української розробки. Він уточнив, що Pirat проходить процес сертифікації та має заповнити іншу прогалину на ринку, ніж Javelin.

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