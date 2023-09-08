Кількість постраждалих внаслідок російського удару по Кривому Рогу зросла до 73 осіб, - ОВА

Внаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 8 вересня постраждало 73 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив: "За уточненою інформацією, у Кривому Розі – 73 постраждалих. З них 35 – в лікарні. Стан 34-річного і двох 28-річних чоловіків медики все ще оцінюють як важкий. Одна людина загинула.

У місті, серед іншого, понівечені 62 багатоквартирні будинки та 7 приватних осель. Побиті понад півсотні авто. Комунальні служби все ще розчищають територію від уламків. Вивезли майже 210 т зруйнованих конструкцій".

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