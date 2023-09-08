Росія депортувала 3,5 тисячі осіб з українських в’язниць на окупованих територіях, - Лубінець

Окупанти депортували на територію Росії 3500 ув’язнених, які відбували покарання на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повноважений ВР із прав людини Дмитро Лубінець заявив за результатами зустрічі з делегацією спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження чи покарання, Еліс Джил Едвардс, передає Цензор.НЕТ.

"Поінформував, що російські окупанти депортували на територію РФ 3500 ув’язнених, які відбували покарання на тимчасово окупованих територіях. Після відбування покарання вони перебувають в місцях тимчасового утримання для іноземців і Росія відмовляється їх передати безпосередньо Україні, намагається під виглядом українських біженців відправити їх в Грузію або в Латвію", - зазначив він.

Лубінець презентував Едвардс діяльність Департаменту з питань реалізації національного превентивного механізму (НПМ) та заявив, що попри військову агресію та здійснення активних бойових дій, Україна забезпечує неухильне виконання взятих на себе міжнародних зобов’язань в повному обсязі, у першу чергу - в частині забезпечення дотримання прав людини і громадянина шляхом реалізації НПМ.

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Він поінформував спецдоповідачку Ради ООН про те, що від початку повномасштабної війни було проведено 525 відвідувань місць несвободи, за результатами перевірок яких за рік було направлено 109 подань уповноваженого та притягнуто 55 працівників до дисциплінарної відповідальності.

"Еліс Джил Едвардс повідомила про візит до місця, де Україна утримує російських військовополонених та запевнилась у тому, що вони перебувають у хороших умовах та не піддаються катуванням. Також цікавилась питаннями роботи СІЗО в Україні в умовах воєнного стану та отримала відповіді на всі питання, що стосуються цієї тематики", - запевнив він.

Лубінець зазначив, що їхньою стратегічною метою є розбудова найкращого у Європі національного превентивного механізму, викорінення проявів жорстокого або нелюдського поводження не тільки у місцях несвободи, а й у суспільстві загалом.

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