Російські псевдовибори в Україні не мають юридичної сили та підривають перспективи миру, - ООН

Так звані вибори, які Росія намагається провести на окупованих територіях України, не мають жодних юридичних підстав і ще більше підривають перспективи встановлення миру, заявив помічник Генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Америки Мирослав Єнча на засіданні Ради Безпеки ООН.

У п’ятницю Радбез ООН обговорює ситуацію на тимчасово окупованих територіях України у зв’язку зі спробою Росії провести в захоплених районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей так звані місцеві вибори, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми стурбовані повідомленнями про проведення Російською Федерацією так званих виборів у районах України, які в цей час перебувають під тимчасовим військовим контролем Російської Федерації. Ці так звані вибори на окупованих територіях України не мають жодних юридичних підстав", – наголосив Єнча, викладаючи Раді Безпеки позицію з цього питання від керівництва ООН.

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За його словами, ООН засуджує "будь-які дії, що можуть призвести до подальшої ескалації або погіршення ситуації", а також висловлює стурбованість гуманітарними потребами й ситуацією з правами людини в цих районах та браком доступу до них.

"Ці останні незаконні спроби організувати нові так звані виборчі процеси на окупованих територіях України ще більше підривають перспективи встановлення миру", – наголосив Єнча.

Він нагадав, що наближається річниця незаконної спроби Російської Федерації анексувати Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області України шляхом організації псевдореферендумів у цих регіонах наприкінці вересня 2022 року.

За його словами, ООН повністю підтримує суверенітет, незалежність, єдність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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Єнча підкреслив, що "ця чітка, принципова позиція ООН" підкріплена Статутом ООН і міжнародним правом, була недвозначно підтверджена 12 жовтня 2022 року, коли Генеральна Асамблея ООН переважною більшістю голосів ухвалила відповідну резолюцію, за яку проголосували 143 держави, і лише 5 висловилися "проти".

Тоді було визначено, що намагання анексувати окуповані території не мають юридичної сили відповідно до міжнародного права і не є підставою для будь-якої зміни статусу цих регіонів України. Так само незаконною була спроба анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, додав він.

Доповідач зазначив, що з лютого 2022 року Управління Верховного комісара ООН з прав підтвердило 26717 жертв серед цивільного населення: 9511 – убитих і 17 206 поранених. При цьому загинуло щонайменше 549 дітей і ще 1166 – отримали поранення.