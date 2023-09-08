США в ООН: Кремль прагне приховати військові втрати в Україні за псевдовиборами на окупованих територіях

Росія за допомогою псевдовиборів на окупованих територіях хоче приховати від росіян поразки армії РФ.

Про це заявив на засіданні Ради Безпеки ООН заступник постійного представника США при Організації посол Роберт Вуд, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Кремль поспішає сфабрикувати успіхи на виборах, щоби приховати від російського народу військові втрати в Україні", - підкреслив представник США.

Він наголосив, що російські "вибори" в Україні є цілковитою фальсифікацією, і в Москві це добре усвідомлюють, однак намагаються створити видимість легітимності та хоч якось підвищити "явку" на окупованих територіях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські псевдовибори в Україні не мають юридичної сили та підривають перспективи миру, - ООН

Дипломат зауважив, що спроби РФ провести фіктивні вибори на тимчасово окупованих територіях жодним чином не відображають законного волевиявлення народу України, який мужньо опирається спробам Кремля силою змінити кордони.

"Сполучені Штати ніколи не визнають претензій РФ на будь-яку територію України. Ми однозначно засуджуємо продовження російської окупації й надалі працюватимемо із союзниками й партнерами, щоби забезпечити Україну військовою технікою, необхідною їй для захисту",- зауважив представник США.

У цьому зв’язку він закликав усі країни-члени ООН утримуватися від кроків, які сприяють довірі до фіктивних виборів РФ на суверенній території України.

"Ми всі повинні назвати кричущі порушення Росією міжнародного права тим, чим вони є – плямою на нашій колективній історії як організації, в основі якої лежить підтримання миру в усьому світі, а також посяганням на міжнародний порядок, що грунтується на наших правилах", - заявив представник американської місії в ООН.

Дипломат підкреслив, що Україна не просто бореться за своє виживання, а й обстоює міжнародний порядок та його засади.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": За причетність до псевдовиборів загрожує 15 років ув’язнення. Крім того, будуть розроблені механізми люстрації, - Мінреінтеграції

"Тому вкрай важливо, щоби ми всі однозначно були на боці України", - наголосив представник США.

Як повідомлялося, Рада Безпеки ООН у п’ятницю зібралася на засідання у зв’язку зі спробою РФ провести в захоплених районах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей так звані місцеві вибори.