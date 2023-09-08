На території РФ Україна в першу чергу уражає об’єкти, залучені до виробництва БПЛА та ракет, - ГУР МО

Україна завдає ударів по території РФ, щоб уразити об’єкти, залучені до виробництва БПЛА та ракет, а також щоб порушити ворожу логістику. У НАТО з розумінням ставляться до таких атак.

Про це в ефірі телемарафону розповів заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"По-перше, ми працюємо методично. Ми визначаємо найбільш критичні цілі, найбільш важливі об'єкти для РФ. Це військові об'єкти, об'єкти ОПК, який чітко забезпечує виготовлення ракет та безпілотників, і це об'єкти, які забезпечують логістику", - заявив Скібіцький.

За його словами, на території Росії цілей багато, і вони всі пронумеровані та визначені по ієрархії.

"Ми цілеспрямовано знищуємо їх для того, щоб знищити потенціал РФ. Щоб досягти ефекту доміно, коли знищення одного підприємства призведе до припинення виробництва військової", - зауважив він.

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Він розповів, що НАТО та західні партнери розуміють що атаки по РФ відбуваються не просто аби запустити ракету чи безпілотник, а необхідні з військової точки зору.

"Насамперед, ми використовуємо, зокрема, "натівські" методики. Вони (західні партнери. - Ред.) розуміють, що це не просто аби запустити ракету чи безпілотник по території РФ. Так, є певні застереження, але з військової точки зору є повне розуміння ситуації і тих дій, які робимо ми", - зауважив він.