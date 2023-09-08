Обмінялися думками щодо можливих планів противника, - Залужний провів бесіду із керівником військ НАТО у Європі Каволі
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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з Верховним головнокомандувачем Об’єднаних збройних Сил НАТО в Європі та командувачем ЗС США в Європі генералом Крістофером Каволі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у телеграмі Залужного.
У повідомленні зазначається: "Передусім обговорили питання, що стосуються фронту. Ознайомив генерала Каволі із обстановкою на лінії зіткнення, детально з нашими оборонними і наступальними операціями.
Незважаючи на шалений спротив ворога, наші воїни продовжують рухатися вперед.
Обмінялися думками щодо можливих планів противника, а також обговорили оборонні потреби української армії. Подякував союзникам за рішучу підтримку та допомогу в боротьбі з російською агресією".