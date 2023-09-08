Молдова не визнає російські псевдовибори в Україні, - заява МЗС

Молдова засуджує проведення Росією псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України.

Відповідну заяву оприлюднило МЗС Молдови, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Спроба Росії надати легітимність силовій окупації територій суверенної держави Україна є незаконною та повністю суперечить нормам міжнародного права та міжнародним договорам, учасницею яких є сама Росія. Проводячи так звані вибори, Росія прямо суперечить Статуту ООН та Гельсінському заключному акту, а також свідомо порушує принципи суверенітету та територіальної цілісності України", — заявили у молдовському зовнішньополітичному відомстві.

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У МЗС наголосили, що Молдова твердо підтримує незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Як повідомлялося, Російська Федерація оголосила про проведення 8-10 вересня 2023 року так званих виборів до місцевих окупаційних адміністрацій на тимчасово окупованих частинах територій Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України, а також Автономної Республіки Крим та м. Севастополь.

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Міністерство закордонних справ України заявило про те, що незаконні вибори, які Росія проводить на тимчасово окупованих територіях України, не матимуть жодних правових наслідків та не приведуть до зміни статусу захоплених російською армією українських територій.