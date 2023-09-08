Дунайські порти долучили до ініціативи Grain from Ukraine

Ініціатива президента України Володимира Зеленського Grain from Ukraine відтепер буде стосуватися і дунайських портів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час засідання 8 вересня уряд підтримав постанову про залучення українських портів на р. Дунай до надання гуманітарної допомоги у вигляді пшениці та кукурудзи країнам Африки й Азії.

"Це наш внесок у світову продовольчу безпеку. Працюємо з ООН та іншими нашими партнерами, аби повноцінно відновити аграрний експорт з України та остаточно розблокувати наші чорноморські порти", - наголосив Шмигаль.

Як повідомив арем’єр-міністр, станом на зараз у межах жнивної кампанії в Україні зібрано 34 млн тонн врожаю. Зокрема 22 млн тонн пшениці. При цьому внутрішня потреба, за його словами, становить 6-7 млн тонн на рік.

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