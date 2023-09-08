Поліцейські виявили в Україні 80 російських катівень та місць несвободи, - МВС

Поліцейські виявили в Україні 80 російських катівень та місць несвободи, де катували українців під час окупації.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм МВС, про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час зустрічі з Еліс Джіл Едвардс, спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання.

Нещодавно слідчі Головного слідчого управління виявили ще одну катівню на території деокупованої Бучі. Там у період з 3-7 березня 2022 року російські військові незаконно утримували 151 людину. Окупанти не давали людям медикаменти, їжу та воду.

"Ми не можемо забувати, що чимало військовослужбовців та рятувальників досі перебувають в полоні. А рідні цих людей не мають належного доступу до інформації відносно їх утримання. У російській неволі перебувають і цивільні. Фактично вони є заручниками. Усі ці питання потребують особливої уваги міжнародного співтовариства!" – зазначила Катерина Павліченко.

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