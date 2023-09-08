Поліцейські виявили в Україні 80 російських катівень та місць несвободи, - МВС
Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на телеграм МВС, про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час зустрічі з Еліс Джіл Едвардс, спеціальною доповідачкою ООН з питань тортур та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження чи покарання.
Нещодавно слідчі Головного слідчого управління виявили ще одну катівню на території деокупованої Бучі. Там у період з 3-7 березня 2022 року російські військові незаконно утримували 151 людину. Окупанти не давали людям медикаменти, їжу та воду.
"Ми не можемо забувати, що чимало військовослужбовців та рятувальників досі перебувають в полоні. А рідні цих людей не мають належного доступу до інформації відносно їх утримання. У російській неволі перебувають і цивільні. Фактично вони є заручниками. Усі ці питання потребують особливої уваги міжнародного співтовариства!" – зазначила Катерина Павліченко.