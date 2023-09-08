Сунак на саміті G20 оголосить про проведення глобального саміту щодо блокування РФ Чорноморської ініціативи, - Reuters
Про це оголосить прем'єр-міністр країни Ріші Сунак, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.
Передбачається, що Сунак публічно оголосить про проведення глобального саміту з питань продовольчої безпеки для розв’язання наслідків російської блокади Чорного моря.
Саміт з продовольчої безпеки, який відбудеться в Лондоні 20 листопада, об'єднає уряди, міжнародні організації та компанії, повідомили в офісі Сунака.
Сунак також звернеться до світових лідерів з закликом дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що вихід з Чорноморської зернової ініціативи зробить ще більш жорсткою глобальну ізоляцію Росії.
Перед відправленням в Індію британський прем'єр заявив журналістам, що поки Путін знову пропускає саміт G20, решта членів працюватиме над "розгрібанням завалів путінської руйнації".
"Це починається з подолання жахливих глобальних наслідків удушення Путіним найбільш важливих ресурсів, в тому числі його блокади і атак на українське зерно", - наголосив Сунак.
Повідомляється також про наміри Британії використовувати військову розвідку та спостереження для моніторингу російської активності в Чорному морі, щоб стримати будь-які російські удари по цивільних суднах, що перевозять зерно.