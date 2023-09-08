Сунак на саміті G20 оголосить про проведення глобального саміту щодо блокування РФ Чорноморської ініціативи, - Reuters

На саміті лідерів Великої двадцятки (G20), який пройде 9-10 вересня в Індії, Великобританія готується оголосити про проведення глобального заходу, присвяченого чорноморській блокаді з боку Російської Федерації.

Про це оголосить прем'єр-міністр країни Ріші Сунак, повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Економічну правду.

Передбачається, що Сунак публічно оголосить про проведення глобального саміту з питань продовольчої безпеки для розв’язання наслідків російської блокади Чорного моря.

Саміт з продовольчої безпеки, який відбудеться в Лондоні 20 листопада, об'єднає уряди, міжнародні організації та компанії, повідомили в офісі Сунака.

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Сунак також звернеться до світових лідерів з закликом дати зрозуміти президенту РФ Володимиру Путіну, що вихід з Чорноморської зернової ініціативи зробить ще більш жорсткою глобальну ізоляцію Росії.

Перед відправленням в Індію британський прем'єр заявив журналістам, що поки Путін знову пропускає саміт G20, решта членів працюватиме над "розгрібанням завалів путінської руйнації".

"Це починається з подолання жахливих глобальних наслідків удушення Путіним найбільш важливих ресурсів, в тому числі його блокади і атак на українське зерно", - наголосив Сунак.

Повідомляється також про наміри Британії використовувати військову розвідку та спостереження для моніторингу російської активності в Чорному морі, щоб стримати будь-які російські удари по цивільних суднах, що перевозять зерно.