Винищувачі Великої Британії патрулюють маршрути цивільних кораблів із зерном, щоб стримувати загрозу російських атак

Бойові літаки Королівських ВПС патрулюють маршрути слідування цивільних суден із зерном, щоб не стримувати загрозу російських атак.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Telegraph.

Зазначається, Міноборони Великої Британії посилило свою активність у регіоні після того, як Москва почала атаки проти інфраструктури українських портів, залучених до перевезення зерна.

У самому Міноборони заявляють, що це розвідувальні заходи, які мають на меті спостерігати за діями Росії у Чорному морі і "в рамках цих операцій зі спостереження літаки ВПС Великої Британії здійснюють польоти над цим районом, щоб утримати Росію від нанесення незаконних ударів по цивільних суднах під час перевезення зерна".

Про це стало відомо після того, як уряд оголосив, що в листопаді Велика Британія проведе міжнародний саміт з продовольчої безпеки, "щоб вирішити причини відсутності продовольчої безпеки та недоїдання".

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