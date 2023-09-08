Сили оборони мають успіх південніше Роботиного, - Генштаб
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Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу ЗСУ на південному напрямку протягом 8 вересня 2023 року.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах".