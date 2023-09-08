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Сили оборони мають успіх південніше Роботиного, - Генштаб

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Сили оборони мають успіх південніше Роботиного, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо наступу ЗСУ на південному напрямку протягом 8 вересня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, знищують ворога та крок за кроком звільнюють окуповані території, мають успіх в районі південніше Роботиного, закріплюються на досягнутих рубежах".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 8 вересня ЗСУ відбили атаки росіян на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, - Генштаб

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Топ коментарі

  • Валерий Коломиец 6a8f7b0f
    Міністерство оборони Литви анонсувало передачу Україні 1,5 мільйона *********** в рамках нового пакету допомоги.

    Про це повідомляє пресслужба литовського оборонного відомства, інформує ЄП.
  • Орест Гарай
    Напишіть тут свій телефон та повні паспортні дані - вас обов'язково запросять на чергові засідання Ставки.

    Але це не точно. Можливо, приїдуть просто ветеринар та два санітари з гамівною сорочкою...
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