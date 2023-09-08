У проєкті декларації саміту G20 поки не погоджено формулювання щодо України, - Reuters

Формулювання про вторгнення Росії в Україну залишаються єдиним предметом розбіжностей під час підготовки тексту підсумкової декларації саміту лідерів країн Великої двадцятки в Індії.

Про це повідомляє Reuters, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Індія висловила впевненість, що підготовку підсумкової декларації саміту G20 у Нью-Делі практично завершено, хоча джерела Reuters повідомляють, що формулювання про війну Росії проти України, як і раніше, не вдається погодити.

Чотири джерела агентства в уряді Індії повідомили, що формулювання про війну "залишаються єдиним проблемним питанням".

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Одне з джерел Reuters стверджує, що спільна декларація може бути узгоджена з "викладом думок різних країн, або зафіксувати згоду та незгоду".

Інше джерело вважає, що "можна згладити розбіжності та зробити спільну заяву про те, що має бути мир і гармонія у всьому світі, щоб усі були згодні".

6 вересня повідомлялося, що Індія, яка приймає саміт Великої двадцятки, запропонувала проєкт підсумкової декларації без засудження агресії Росії, але такий варіант не ухвалять Євросоюз та інші союзники України.

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На саміті Великої двадцятки в Індонезії 2022 року лідери G20 виступили із заявою, в якій рішуче засудили повномасштабне військове вторгнення Росії до України.

Новий саміт пройде з 7 по 10 вересня у Нью-Делі.