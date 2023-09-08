Франція в ООН: РФ продовжує свої провокації з організацією псевдовиборів

Росія продовжує провокації, організовуючи псевдовибори на тимчасово окупованих територіях.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це у п’ятницю на засіданні Ради Безпеки заявив постпред Франції при ООН Ніколя де Рів’єр.

Французький дипломат наголосив, що ці дії на незаконно окупованих територіях є нелегітимними, а спробу Росії провести вибори назвав пародією.

"Сьогодні вона (РФ – ред.) продовжує свої провокації з організацією псевдовиборів... Цей маневр нікого не вводить в оману. Та звані вибори – це пародія, організована Росією для того, щоб надати видимість легітимності незаконній спробі анексії", – сказав де Рів’єр.

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Ці регіони, як і Крим, є невід'ємною частиною України, додав він.

За його словами, через російську агресію "ніде у світі жодна країна не може почуватися в безпеці". "Ми не можемо дозволити силі взяти гору над правом. Ось чому важливо, щоб кожен член ООН чітко й однозначно відкинув ці фіктивні вибори й захищав Статут та його універсальні принципи", – наголосив дипломат.

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