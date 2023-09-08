Інформацію про те, що Маск наказав вимкнути Starlink біля Криму, треба ретельно перевірити, - ГУР МО
Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Інформацію стосовно того, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти, і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання. Тому що потужна інформаційна кампанія і потужний інформаційний ресурс, який використовується РФ, досить сильно впливає на подачу інформації, коментарі і оцінки", - зазначив Скібіцький.
Він, однак, не спростував і не підтвердив підготовку такої операції.
Скібіцький зауважив, що Starlink - це дуже потужна система зв'язку, і з нею було багато різних непорозумінь через, можливо, недостатнє вміння використовувати її належним чином. Крім того, в українських військових виникало чимало проблем із технічною експлуатацією цієї складної системи.
Нагадаємо, раніше біограф Маска Айзексон стверджував, що він хотів зірвати атаку ЗСУ на флот РФ біля Криму. Американський мільярдер боявся, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на успішну атаку Україну.