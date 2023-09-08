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Інформацію про те, що Маск наказав вимкнути Starlink біля Криму, треба ретельно перевірити, - ГУР МО

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Інформацію про те, що Маск наказав вимкнути Starlink біля Криму, треба ретельно перевірити, - ГУР МО
Інформація про розпорядження американського мільярдера Ілона Маска вимкнути супутниковий зв’язок Starlink торік у районі тимчасово окупованого Криму, щоб завадити українській атаці на військово-морський флот РФ, потребує ретельної перевірки.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ

"Інформацію стосовно того, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти, і перевіряти, до того ж кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання. Тому що потужна інформаційна кампанія і потужний інформаційний ресурс, який використовується РФ, досить сильно впливає на подачу інформації, коментарі і оцінки", - зазначив Скібіцький.

Він, однак, не спростував і не підтвердив підготовку такої операції.

Скібіцький зауважив, що Starlink - це дуже потужна система зв'язку, і з нею було багато різних непорозумінь через, можливо, недостатнє вміння використовувати її належним чином. Крім того, в українських військових виникало чимало проблем із технічною експлуатацією цієї складної системи.

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Нагадаємо, раніше біограф Маска Айзексон стверджував, що він хотів зірвати атаку ЗСУ на флот РФ біля Криму. Американський мільярдер боявся, що Росія може застосувати ядерну зброю у відповідь на успішну атаку Україну.

Маск заперечує цю інформацію. 

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Топ коментарі

  • Людмила Полякова 4b90ec29
    Якщо це правда, то американській владі потрібно за ним слідкувати, контролювати його важливі проекти. Мало ще в яких американських державних проектах він захоче щось відключити важливе через свої симпатії до російських нацистів чи через страхи. Не можна залежати тільки від одного монополіста.
  • Tommy Lee
    Дайте свої покази ГУР МО.

    Бо вже й сам Маск визнав, що це було.
  • Snart
    Нічого і не треба робити - без Старлінків буде *******. Масової альтернативи досі немає.
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