Правоохоронцям невідоме місцезнаходження броньованого Mercedes Медведчука, - ЗМІ. ФОТО

Місцезнаходження броньованого автомобіля Mercedes-Benz S500 4 Matic, що перебуває у власності обвинуваченого у державній зраді колишнього народного депутата Віктора Медведчука, наразі невідоме.

Про це йдеться у відповіді Офісу генерального прокурора на запит проєкту "Схеми", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду Львова накладено арешт на майно підозрюваного М., у тому числі на автомобіль марки MERCEDES-BENZ S500 4 MATIC 2014 року випуску, держномер АА1937ОІ, про що внесено відповідні відомості до Державного реєстру обтяжень рухомого майна. Вказаний автомобіль оголошено у розшук відповідно до постанови слідчого. На теперішній час його місце перебування невідоме", – ідеться у відповіді прокуратури.

Із запитанням про автомобіль колишнього нардепа журналісти звернулися також до Державного бюро розслідувань, слідчі якого проводили досудове розслідування у справі щодо Медведчука. У відомстві відмовилися повідомляти будь-яку інформацію, пославшись на таємницю досудового розслідування.

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Активи Медведчука та його дружини Оксани Марченко в Україні заарештовані.

Нагадаємо, у квітні 2022 року Віктора Медведчука затримали під час спроби втекти з України.

22 вересня 2022 року під час масштабного обміну полоненими Україна передала Віктора Медведчука РФ. Його одного вдалося обміняти на 200 полонених українців. Загалом під час того обміну вдалося визволити 215 захисників України.

10 січня 2023 року Володимир Зеленський позбавив Медведчука громадянства України. 13 січня Верховна Рада забрала у кума Путіна мандат народного депутата.

11 квітня 2023 року СБУ оголосила в розшук дружину Медведчука Оксану Марченко. За даними слідства, її компанії фінансували Росгвардію та МВС РФ.

24 травня 2023 року Медведчука позбавили права вести в Україні адвокатську діяльність.