Естонія планує першою в ЄС конфісковувати активи РФ для відбудови України, - глава МЗС Цахкна

Влада Естонії планує першою у Європейському Союзі цьогоріч легалізувати конфіскацію пов’язаних із Кремлем активів для відбудови України.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в інтерв’ю Bloomberg, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За словами глави МЗС, уряд схвалить законопроєкт за два тижні, перш ніж передати його до парламенту.

Ініціатива щодо конфіскації російських активів розробляється в Естонії з грудня минулого року і може вплинути на фінансові активи російського бізнесу в країні, що перебувають під санкціями ЄС, на суму близько 37 мільйонів доларів.

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Передбачається, що міжнародний реєстр збитків України буде використовуватися як основа для експропріації санкційних активів.