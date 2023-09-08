Новини

США відправлять до Румунії додаткові бойові літаки

3 38231
США відправлять до Румунії додаткові бойові літаки
Посол США в Румунії Кетлін Кавалек заявила, що США обіцяють найближчим часом перемістити до Румунії кілька бойових літаків американських військово-повітряних сил для посилення місій НАТО з охорони повітряного простору.

Про це Кавалек розповів на зустрічі з румунським міністром оборони Анджелом Тилваром, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Під час зустрічі Кавалек зазначила, що американська влада стурбована ситуацією з безпекою в Чорноморському регіоні на тлі останніх російських атак на українські порти на Дунаї.

Дипломат підкреслила, що уряд США залишається повністю відданим зміцнення потенціалу Румунії та НАТО з метою захисту і стримування будь-якої агресії проти на східному фланзі Альянсу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Румунії посилять заходи захисту населення в районах навпроти портів Рені та Ізмаїл через обстріли РФ

Кавалек додала, що США хочуть продовжувати надавати допомогу Румунії для більш ефективного захисту території, в тому числі шляхом розгортання найближчим часом в країні кількох бойових літаків ВПС США для посилення місій НАТО з патрулювання повітряного простору.

Водночас глава румунського Міноборони високо оцінив солідарність, висловлену членами НАТО.

"Ми вжили додаткових заходів безпеки в прикордонній зоні, посиливши моніторинг і охорону повітряного простору…Для нас безпека наших громадян має першочергове значення, особливо тих, хто живе в громадах, розташованих поблизу місць жорстоких нападів Російської Федерації на українські цивільні порти", – сказав Тилвар.

Нагадаємо, 4 вересня Україна повідомила, що під час російської атаки "Шахедами" на Ізмаїл та Рені два дрони впали на території РумуніїРумунська сторона спершу категорично заперечувала інцидент. Проте 6 вересня міністр оборони Румунії підтвердив, що біля берегів Дунаю з румунського боку знайшли фрагменти, схожі на уламки безпілотника, і передали їх на експертизу. Президент Румунії Клаус Йоганніс після цього заявив про необхідність термінового розслідування та що у разі підтвердження, що це фрагменти "Шахеда", Румунія вважатиме ситуацію "абсолютно неприйнятною".

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Wasyl Worobec
    А потім вони заблукають,і будуть в Україні,насипати кацапам
  • vterra w
    толку з того патрулювання літаків,
    треба збивати кацапську херню яку вони запускають
  • Артм Воронцов
    Доки США не приймуть доктрину на знищення Росії як держави доти усі їхні потуги по стримуванню і підтримці союзників будуть недолугими…
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини