Постпред ЄС в ООН Ског: Причетні до псевдовиборів в Україні будуть покарані

Усі причетні до проведення на тимчасового окупованих територіях України фіктивних "виборів" понесуть відповідальність за цю протиправну дію.

Про це заявив постійний представник ЄС при Організації Олаф Ског під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Росія, її політичне керівництво та інші причетні до організації цих незаконних так званих виборів особи стикнуться з наслідками за ці незаконні дії", - зазначив Ског.

Він наголосив, що псевдовибори "відбуваються на тлі примусової та незаконної видачі Росією паспортів, зокрема й дітям, а також масових й систематичних порушень прав людини на окупованих територіях України".

"Російські незаконні так звані вибори на територіях України, які перебувають під тимчасовою військовою окупацією, нікчемні, відповідно до міжнародного права. Вони не можуть бути й не будуть визнані", - заявив Ског.

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