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ЗСУ прорвали передній край оборони РФ в Запорізькій області, - розвідка Естонії

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ЗСУ прорвали передній край оборони РФ в Запорізькій області, - розвідка Естонії
За даними естонської розвідки, Збройним силам України, ймовірно, вдалось прорвати передній край оборони російських окупантів у Запорізькій області.

За даними естонської розвідки, тепер бої тривають в околицях сіл Новопрокопівка і Вербове. Російські окупанти перекинули на цей напрямок підкріплення з інших ділянок фронту і реорганізували оборону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Водночас досить малоймовірно, що українці зможуть незабаром домогтися оперативного успіху, наприклад, повністю перерізати сухопутний коридор до Криму, додали у відомстві.

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Як зазначають естонські розвідники, обстановка на інших ділянках фронту залишалася незмінною. ЗС РФ не знизили тиску на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна, продовжуючи атакувати в напрямку на Куп'янськ і Лиман.

Українські війська продовжили атакувати в районі Бахмута, успіхи мінімальні. Основні зусилля ЗСУ націлені на звільнення Кліщіївки, зазначають в естонській розвідці.

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    а що розвідка скаже, чому не розбиті 300-400 вагонів з пальним в криму які на одному мвсці вже понад тиждень
    може скажете хто забороняє????
    бо до мацкви 500 і долітає а в крим 300 і не долітає
    чи ето не то
    ето другоє
  • Вася Путлер
    вони переходи через чаплнку та чонгар нездатні чи не хотять знищити. по них цілодобово кацапня єшелонами везе все для знищення ЗСУ. а ви про якісь вагони десь в Криму. зрада та договорняки якісь усюди.
  • MrStepanovM
    естонська розвідка...не поспішайте, я занотовую...
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