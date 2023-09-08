Експерти МАГАТЕ зафіксували понад 20 вибухів поблизу ЗАЕС цього тижня

Експерти Міжнародної агенції з атомної енергетики, які перебувають на окупованій росіянами Запорізькій АЕС, зафіксували близько 20 вибухів за останні три дні та ще кілька протягом тижня.

Про це повідомив гендиретор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, передає Цензор.НЕТ.

Починаючи з минулої суботи, команда МАГАТЕ почула близько двох десятків вибухів протягом трьох днів, а за останні кілька днів вдалося зафіксувати ще кілька.

"Повідомлення, які я отримую від наших фахівців, свідчать про те, що вибухи сталися на деякій відстані від Запорізької АЕС", - заявив г Гроссі.

Він додав, що, як і раніше, глибоко стурбований можливими небезпеками, з якими стикається станція під час підвищеної військової напруженості в регіоні.

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