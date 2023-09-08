По указу Зеленського Умєров увійшов до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський ввів до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача новопризначеного міністра оборони України Рустема Умєрова й вивів звідти його попередника на цій посаді Олексія Резнікова.