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По указу Зеленського Умєров увійшов до складу Ставки Верховного Головнокомандувача

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По указу Зеленського Умєров увійшов до складу Ставки Верховного Головнокомандувача
Президент Володимир Зеленський ввів до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача новопризначеного міністра оборони України Рустема Умєрова й вивів звідти його попередника на цій посаді Олексія Резнікова.

Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №572/2023 оприлюднений на сайті Глави держави.

"...увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Умєрова Рустема Енверовича – Міністра оборони України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача О.Резнікова", – ідеться в документі.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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Топ коментарі

  • Nihilist Toxicus
    Крадія вивести,Решалу ввести...Ротація зеб.ядей біля корита...
  • vitaliymkua
    Та, ******* яке потужне рішення найвеличнішого!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    ага....., наверное.....
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