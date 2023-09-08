По указу Зеленського Умєров увійшов до складу Ставки Верховного Головнокомандувача
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Президент Володимир Зеленський ввів до персонального складу Ставки Верховного головнокомандувача новопризначеного міністра оборони України Рустема Умєрова й вивів звідти його попередника на цій посаді Олексія Резнікова.
Як передає Цензор.НЕТ, відповідний указ №572/2023 оприлюднений на сайті Глави держави.
"...увести до персонального складу Ставки Верховного Головнокомандувача Умєрова Рустема Енверовича – Міністра оборони України; вивести зі складу Ставки Верховного Головнокомандувача О.Резнікова", – ідеться в документі.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.