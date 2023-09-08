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Велика Британія в ООН: Росія наперед визначила результати псевдовиборів на окупованих територіях України

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Велика Британія в ООН: Росія наперед визначила результати псевдовиборів на окупованих територіях України
Росія визначила результати фіктивних виборів на тимчасового окупованій території України ще до їх проведення.

Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудвард під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окрім того, що дії Росії є незаконними, ми також маємо інформацію, що Кремль наперед визначив результати фіктивних виборів на суверенній території України, яку тимчасово контролює Росія", - сказала Вудвард.

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Вона наголосила, що "цей грубий обман не наблизить Росію до виправдання її агресивної війни, так само як Росія за рік не наблизилася до розширення контролю над територіями, на які вона претендувала під час свого провального вторгнення".

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Топ коментарі

  • discovery
    та забудьте за цей лохотрон, нема теми.
  • Сашко Бабенко e87585fa
    кліщіївка наша.
  • YU ST
    Тут дійсно про це не варто говорити. Які вибори???
    Вибори на території України можуть відбуватися лише згідно законодавства України. Все інше - лохотрон, на який не потрібно звертати уваги і який не потрібно навіть коментувати. Тим більше представникови Британії в ООН.
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