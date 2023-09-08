Велика Британія в ООН: Росія наперед визначила результати псевдовиборів на окупованих територіях України

Росія визначила результати фіктивних виборів на тимчасового окупованій території України ще до їх проведення.

Про це заявила постійна представниця Великої Британії при ООН Барбара Вудвард під час засідання Ради Безпеки ООН, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Окрім того, що дії Росії є незаконними, ми також маємо інформацію, що Кремль наперед визначив результати фіктивних виборів на суверенній території України, яку тимчасово контролює Росія", - сказала Вудвард.

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Вона наголосила, що "цей грубий обман не наблизить Росію до виправдання її агресивної війни, так само як Росія за рік не наблизилася до розширення контролю над територіями, на які вона претендувала під час свого провального вторгнення".