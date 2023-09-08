Зеленський про переговори з Путіним: Неможливо прийти до компромісу з брехуном
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Приклад ватажка "вагнерівців" Євгена Пригожина показує, що відбувається, коли ви намагаєтеся укласти угоду з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
Він також відкинув припущення, що Україні прийшов час вести переговори про мир з Кремлем.
"Коли ви хочете прийти до компромісу або діалогу з кимось, ви не можете робити цього з брехуном", - сказав Зеленський в інтерв'ю CNN.
Кінець лідера ПВК "Вагнер" після того, як він отримав обіцянки щодо своєї безпеки, став попередженням, до якого слід прислухатися, припустив Зеленський.
У приклад своєї позиції український президент навів інші країни, які постраждали від путінського режиму.
"Ви бачили якийсь компроміс з боку Путіна з інших питань? З Грузією? З Молдовою?" - поставив риторичне запитання Зеленський.