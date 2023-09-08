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Федоров заявив, що не проти передачі свого листування біографу Маска

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Федоров заявив, що не проти передачі свого листування біографу Маска
Віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров офіційно дав свою згоду щодо передачі біографу глави SpaceX Ілона Маска їхнього листування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Федоров написав соцмережі Х (колишній твіттер).

"Я офіційно даю дозвіл на публікацію історії моїх текстових повідомлень із Ілоном Маском у новій книзі про нього. Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу", - йдеться у дописі.

Федоров заявив, що не проти передачі свого листування біографу Маска 01

Як писав раніше Цензор.НЕТ видання Financial Times заявило, що глава SpaceX Ілон Маск передав своєму біографу Вальтеру Айзексону приватне листування щодо обмеження інтернет-сервісу Starlink із віцепрем'єр-міністром України Михайлом Федоровим без його дозволу.

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Топ коментарі

  • YU ST
    То як дати згоду на зраду дружини після зради. Ганьба та іспанський сором.
  • Зэлэный_Змий
    Ще б він не погодився. Так нікому не відомий локальний зелений гівнюк, про якого вже всі встигли забути, запригнув на сторінки історії.
  • discovery
    тут сам факт переписки Віцепрем'єр-міністра України з упоротим ідіотом не добавляє віцику очків...
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