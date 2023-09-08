Федоров заявив, що не проти передачі свого листування біографу Маска

Віцепрем’єр-міністр України Михайло Федоров офіційно дав свою згоду щодо передачі біографу глави SpaceX Ілона Маска їхнього листування.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Федоров написав соцмережі Х (колишній твіттер).

"Я офіційно даю дозвіл на публікацію історії моїх текстових повідомлень із Ілоном Маском у новій книзі про нього. Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу", - йдеться у дописі.

Як писав раніше Цензор.НЕТ видання Financial Times заявило, що глава SpaceX Ілон Маск передав своєму біографу Вальтеру Айзексону приватне листування щодо обмеження інтернет-сервісу Starlink із віцепрем'єр-міністром України Михайлом Федоровим без його дозволу.