Питання щодо того, як змусити РФ заплатити за війну в Україні викличе суперечки, - прем’єрка Литви Шимоніте

Після війни в Україні виникнуть суперечки з приводу того, як змусити Росію заплатити за завдані нею збитки.

Про це сказала під час заходу Vilnius Conference прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

За словами литовської прем’єрки, вирішення цього питання викличе суперечки, але країна-агресор має заплатити.

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"Будуть дискусії про те, як змусити агресора заплатити за це, тому що це єдиний справедливий шлях. Правосуддя, ймовірно, є одним із головних викликів у майбутньому, як змусити винних заплатити. Це нормально, що демократичні країни, ЄС, США, всі інші країни підтримують Україну на цьому шляху, але в остаточному підсумку рахунок має бути пред'явлено тому і оплачено тим, хто створив усі ці руйнування", – зазначила Шимоніте.