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ЗСУ доведеться залучити нові сили для поглиблення прориву на півдні, - голова Генштабу Естонії Ребо

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ЗСУ доведеться залучити нові сили для поглиблення прориву на півдні, - голова Генштабу Естонії Ребо
Для розвитку успіху на Запорізькому напрямку та поглиблення прориву оборонних ліній окупантів ЗСУ доведеться залучити додаткові сили.

Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У Генштабі Естонії вважають, що найважливіші для поточного етапу війни події зараз відбуваються у Запорізькій області, де ЗСУ продовжують наступ і на окремих ділянках прорвали оборону окупантів.

"Розвиток успіху ЗСУ залежить від того, наскільки швидко вдасться залучити додаткові сили", – сказав Ребо.

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Глава Генштабу Естонії вважає, що атаки росіян у напрямку Лимана та Кремінної мають завдання відвернути сили ЗСУ від Запорізького напрямку, але успіху у вирішенні цього завдання в окупантів немає, й Україні вдається кілька місяців припиняти там усі спроби проривів.

Крім того, щоб підтримувати тиск на Лиман та Кремінну, росіяни самі змушені перекидати туди додаткові резерви, які їм критично важливі на півдні.

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Топ коментарі

  • David Rossi
    Багато людей не розуміють для чого додаткові сили. Вони думають, це кинути ударні батальйони на конях з шашками наголо, пробігтися, вибити противника і все, перемога. А закріплюватися не треба? Ворог не буде чекати, поки їх усіх переб'ють, вони будуть відходити, перегруповуватися, маневрувати, влаштовувати контратаки. Тому на відбитих територіях треба закріплюватися для відбиття потенційних атак ворога з флангів. А ударні сили будуть наступати далі. Якщо ударні сили будуть залишатися для закріплення, то наступати буде нікому. Саме тому і посилюють мобілізацію, а не тому, що в нас катастрофічні втрати і нема ким воювати.
  • Vitaliy Kasenkov
    discovery яке таке?
    Наслухались про "распутицу и зимние морозы"?
    Не тратьте куме сили - спускайтеся на дно?

    В наших південних широтах останні років зо двадцять осінні дощі бувають в кращому випадку десь у грудні, а сніг бачили років зо п'ять назад десь з тиждень в середині лютого.
  • Vitaliy Kasenkov
    В металургії та же хрень. Біля домни одна бригада - чоловік 5-8 і таких бригад три, в кращому випадку чотири, а на підприємстві задіяно до тисячі чоловік. Пояснювати чому саме так, чи самі допетраєте
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