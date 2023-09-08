ЗСУ доведеться залучити нові сили для поглиблення прориву на півдні, - голова Генштабу Естонії Ребо

Для розвитку успіху на Запорізькому напрямку та поглиблення прориву оборонних ліній окупантів ЗСУ доведеться залучити додаткові сили.

Про це заявив голова Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Ееро Ребо, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

У Генштабі Естонії вважають, що найважливіші для поточного етапу війни події зараз відбуваються у Запорізькій області, де ЗСУ продовжують наступ і на окремих ділянках прорвали оборону окупантів.

"Розвиток успіху ЗСУ залежить від того, наскільки швидко вдасться залучити додаткові сили", – сказав Ребо.

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Глава Генштабу Естонії вважає, що атаки росіян у напрямку Лимана та Кремінної мають завдання відвернути сили ЗСУ від Запорізького напрямку, але успіху у вирішенні цього завдання в окупантів немає, й Україні вдається кілька місяців припиняти там усі спроби проривів.

Крім того, щоб підтримувати тиск на Лиман та Кремінну, росіяни самі змушені перекидати туди додаткові резерви, які їм критично важливі на півдні.