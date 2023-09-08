Авіація та артилерія ЗСУ протягом доби уразили 9 районів зосередження росіян, 9 артилерійських засобів та 6 пунктів управління, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію про удари авіації та артилерії Сил оборони по російських окупантах протягом 7 вересня.