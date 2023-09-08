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Авіація та артилерія ЗСУ протягом доби уразили 9 районів зосередження росіян, 9 артилерійських засобів та 6 пунктів управління, - Генштаб

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Авіація та артилерія ЗСУ протягом доби уразили 9 районів зосередження росіян, 9 артилерійських засобів та 6 пунктів управління, - Генштаб
Генштаб ЗСУ оприлюднив  інформацію про удари авіації та артилерії Сил оборони по російських окупантах протягом 7 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 1 - по позиціям зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділами ракетних військ та артилерії уражено 1 склад боєприпасів, 9 артилерійським засобів, 6 пунктів управління, 1 станцію радіоелектронної боротьби противника".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація та артилерія ЗСУ протягом минулої доби уразили 14 районів зосередження окупантів, 2 ЗРК, 3 артилерійські засоби, - Генштаб

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