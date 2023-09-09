Протягом 8 вересня росіяни 15 разів обстріляли Сумщину - зафіксовано 61 вибух, - ОВА
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Сумської ОВА.
У повідомленні зазначається: "Середино-Будська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів). Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 2 приватних домоволодіння.
Великописарівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл (5 вибухів). В результаті обстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння. Також був 1 вибух БпЛА (дрон-камікадзе).
Есманська громада: 5 мін скинули росіяни на територію громади.
Хотінська громада: здійснено мінометний обстріл (26 вибухів). В результаті одного з обстрілів отримав тілесні ушкодження мирний житель. Також пошкоджено приміщення будинку культури.
Білопільська громада: був обстріл зі ствольної артилерії (3 вибухи). В результаті обстрілу поранено цивільну особу, яку госпіталізовано до медичного закладу. Також був 1 вибух з міномету.
Краснопільська громада: з території рф здійснено мінометні обстріли (8 вибухів), в результаті обстрілу пошкоджено 1 приватне домоволодіння.
Юнаківська громада: зафіксовано мінометний обстріл (8 вибухів)".