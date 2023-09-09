"Давайте почекаємо", - спікер ГУР Скібіцький висловив сумніви у смерті російського терориста Пригожина

У головному управлінні розвідки України вважають, що підтвердження смерті засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина треба дочекатися.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на УП, про це представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький заявив у ефірі телемарафону

Він зазначив: "Давайте почекаємо. Це не так-то просто... той же самий Пригожин – теж був такий кейс, коли... нібито була авіакатастрофа, але він (лишився – ред.) живий. Це Росія, її складно зрозуміти".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна відповідальним за загибель засновника "ПВК Вагнер" Євгена Пригожина.

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