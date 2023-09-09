Говорили про співпрацю України та Саудівської Аравії, - Зеленський провів бесіду із Спадкоємним принцом СА Мухаммадом бін Салманом

Президент України Володимир Зеленський та Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мухаммад бін Салман провели двосторонню телефонну бесіду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному телеграмі Зеленського.

У повідомленні зазначається: "Провів розмову зі Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом щодо співпраці України та Саудівської Аравії.

Вдячний Його Королівській Високості за послідовну підтримку всіх мирних зусиль, зокрема успішну зустріч радників із національної безпеки та політичних директорів у Джидді".

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