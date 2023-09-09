Росія нарощує виробництво боєприпасів, але цього недостатньо, - Reuters

Витрати боєприпасів у війні проти України перевищують можливості їхнього виробництва.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Reuters.

Неназваний чиновник заявив, що за рік Росія витратила в Україні від 10 до 11 млн снарядів.

"У них доволі скрутне становище. Бо якщо ви витратили 10 мільйонів снарядів минулого року, і перебуваєте в центрі бою, а можете виробляти лише 1-2 мільйони боєприпасів на рік, то я не думаю, що це дуже сильна позиція", - сказав він.

Крім того, РФ може наростити виробництво танків до 200 штук на рік, але цього теж замало для ведення активних бойових дій.

"Коли ви втратили 2000 танків, то вам треба десятиліття, щоб досягти тої кількості, з якої ви почали", - заявив чиновник.

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