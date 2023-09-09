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Вночі росіяни з важкої артилерії вдарили по Мирівській громаді на Дніпропетровщині

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Вночі росіяни з важкої артилерії вдарили по Мирівській громаді на Дніпропетровщині
Окупанти продовжують тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

"Ввечері цілив по самому Нікополю. Вночі – по Мирівській громаді. Бив з важкої артилерії.

На щастя, без загиблих та поранених. Наслідки обстрілів з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, на інших територіях Дніпропетровщини було спокійно. Минулося без ворожих атак.

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