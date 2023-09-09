Вночі росіяни з важкої артилерії вдарили по Мирівській громаді на Дніпропетровщині
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Окупанти продовжують тероризувати Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
"Ввечері цілив по самому Нікополю. Вночі – по Мирівській громаді. Бив з важкої артилерії.
На щастя, без загиблих та поранених. Наслідки обстрілів з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, на інших територіях Дніпропетровщини було спокійно. Минулося без ворожих атак.