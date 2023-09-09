Сьогодні до Києва прибуде глава МЗС Японії Хаясі, зустрінеться з Кулебою
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в МЗС Японії.
Зустріч двох міністрів в українській столиці відбудеться у суботу, 9 вересня.
Як зазначили в японському МЗС, у своїх переговорах із Кулебою Хаясі підтвердить тверду підтримку України.
Також сторони обговорять участь Києва у роботі міжнародної спільноти, щоб "якнайшвидше покласти край російському вторгненню в Україну".
Хаясі у цьому візиті супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group (4755.T).
"Ми сподіваємося, що у цих компаній буде можливість безпосередньо вислухати та спілкуватися з потребами відновлення та реконструкції української сторони, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у реконструкції України", - розповіли у відомстві.