Сьогодні до Києва прибуде глава МЗС Японії Хаясі, зустрінеться з Кулебою

Сьогодні в Україну з візитом прибуде міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі. У Києві він проведе зустріч зі своїм українським колегою Дмитром Кулебою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомили в МЗС Японії.

Зустріч двох міністрів в українській столиці відбудеться у суботу, 9 вересня.

Як зазначили в японському МЗС, у своїх переговорах із Кулебою Хаясі підтвердить тверду підтримку України.

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Також сторони обговорять участь Києва у роботі міжнародної спільноти, щоб "якнайшвидше покласти край російському вторгненню в Україну".

Хаясі у цьому візиті супроводжують керівники японських фірм, у тому числі Хіроші Мікітані, засновник та генеральний директор Rakuten Group (4755.T).

"Ми сподіваємося, що у цих компаній буде можливість безпосередньо вислухати та спілкуватися з потребами відновлення та реконструкції української сторони, що стане початком поглиблення участі японських компаній у майбутній допомозі у реконструкції України", - розповіли у відомстві.

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