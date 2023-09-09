Війська РФ за добу випустили 244 снаряди по Херсонщині, 3 людини загинули, ще 8 - зазнали поранень
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Окупанти за добу здійснили 59 обстрілів Херсонської області, по Херсону випустили 5 снарядів.
Про це в телеграмі повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
"За минулу добу противник здійснив 59 обстрілів, випустивши 244 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", БПЛА та авіації.
По місту Херсон ворог випустив 5 снарядів.
Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію гаражного кооперативу у Херсоні; будівлю навчального закладу у Бериславському районі.
Через російську агресію 3 людини загинули, ще 8 - дістали поранення", - йдеться в повідомленні.