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США можуть передати Україні ATACMS у межах найближчого пакету військової допомоги, - ЗМІ

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США можуть передати Україні ATACMS у межах найближчого пакету військової допомоги, - ЗМІ
Сполучені Штати, імовірно, включать далекобійні ракети ATACMS у майбутній пакет військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це ABC News повідомили джерела.

Видання зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, надасть Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням.

Один із чиновників зазначив, що ATACMS "наближаються" (до України – ред.). Проте посадовець додав, що плани про надання військової допомоги можуть змінюватися до офіційного оголошення.

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Інший чиновник сказав, що рішення про надання ракет вже "на столі" і, ймовірно, ATACMS будуть включені в майбутній пакет допомоги у сфері безпеки.

Він додав, що остаточного рішення ще не ухвалено. За його словами, до того, як Україна отримає ракети, можуть минути місяці.

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Топ коментарі

  • Red_Sky_On
    Юрік, ти б дуже не умнічав. Де я писав, що мені хтось, щось винен? Я пишу, що це позорна війна, в якій гинуть українці, а союзники передаючи нам озброєння, кожен раз попереджають, що неможна бити по теріторіїї РФ, щоб не засмутити "друга Владіміра".....
    Уявіть лендліз під час 2СВ, яким можна користуватисись тільки на теріторії СРСР. От і я такого не можу уявити.
  • Yuriy Smith
    а тобі ніхто не винен навіть 1 каски!
    почитай шо і скільки продано було за 20 років з запасів армії.
    офігєваю - ше скажи Бідоннассліваєт.
    Як каже Швець - Байдену просто можна було коли Зеля приїхав, такий позор був, - сказати - Ми вас попереджали, а ви ржали і маринували шашлички, так пнх маринуйте тепер мозги
  • Cоrvо Аttаnо 8a690561
    Ось-ось передадуть.
    Ще кількадесят тисяч українців загине, тоді (може) передадуть.
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