США можуть передати Україні ATACMS у межах найближчого пакету військової допомоги, - ЗМІ

Сполучені Штати, імовірно, включать далекобійні ракети ATACMS у майбутній пакет військової допомоги Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це ABC News повідомили джерела.

Видання зазначає, що адміністрація президента США Джо Байдена, ймовірно, надасть Україні далекобійні ракети ATACMS, щоб допомогти їй у боротьбі з російським вторгненням.

Один із чиновників зазначив, що ATACMS "наближаються" (до України – ред.). Проте посадовець додав, що плани про надання військової допомоги можуть змінюватися до офіційного оголошення.

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Інший чиновник сказав, що рішення про надання ракет вже "на столі" і, ймовірно, ATACMS будуть включені в майбутній пакет допомоги у сфері безпеки.

Він додав, що остаточного рішення ще не ухвалено. За його словами, до того, як Україна отримає ракети, можуть минути місяці.

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