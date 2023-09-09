Кількість постраждалих від удару РФ по Кривому Рогу зросла до 74, 34 особи перебувають у лікарні, троє з них у важкому стані

Кількість постраждалих через удар РФ по Кривому Рогу збільшилися до 74 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на главу Ради оборони міста Олександра Вілкула у тelegram.

"Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога.

Для допомоги мешканцям, чиї будинки та квартири постраждали, з 08:00 до 17:00 працює штаб за адресою вул. Церковна, 2 біля пам'ятника Святого Миколая. Для ліквідації наслідків удару працюють бригади комунальних служб та управителів", - написав він.

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