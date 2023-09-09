Японія засудила проведення Росією "виборів до місцевих парламентів" на окупованих територіях України

Японія різко відреагувала на проведення РФ на окупованих територіях України незаконних "виборів". Росія своєю агресією проти України та загарбницькою війною продовжує порушувати міжнародне право й відповідні резолюції Генеральної Асамблеї ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це повідомляє Міністерство закордонних справ Японії.

У відомстві зазначили, що в незаконно захоплених військами РФ районах Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, а також АР Крим в Україні Кремль проводить російські "вибори до місцевих парламентів".

У заяві глави МЗС Японії Йосімасі Хаясі наголошується, що анексія Росією цих територій України порушує суверенітет та територіальну цілісність Української держави, є явним порушенням міжнародного права та суперечить відповідним резолюціям Генасамблеї ООН.

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"А тому не може бути визнана, і вона рішуче засуджується. Також для Росії ніколи не прийнятно проводити такі вибори в цих регіонах на основі цих незаконних анексій", - передали в японському міністерстві.

У МЗС також заявили, що вторгнення РФ в Україну є "образою основи міжнародного порядку", і Японія ніколи не потерпить жодних спроб силою змінити статус-кво в односторонньому порядку.

"Ми продовжуємо закликати Росію негайно припинити вторгнення і вивести свої війська з України", - заявили в міністерстві.

Також Хаясі наголошує, що для якнайшвидшого досягнення справедливого і тривалого миру в Україні Японія "тісно співпрацюватиме з міжнародною спільнотою, зокрема G7, для впровадження жорстких санкцій проти Росії та рішучої підтримки України".

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