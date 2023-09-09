Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 268 140 осіб (+600 за добу), 4544 танки, 5789 артсистем, 8739 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
11 40424
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 268 140 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 268 140 (+600) осіб;
- танків - 4544 (+15) од;
- бойових броньованих машин - 8739 (+13) од;
- артилерійських систем - 5789 (+36) од;
- РСЗВ - 757 (+3) од;
- засоби ППО - 508 (+1) од;
- літаків - 315 (+0) од;
- гелікоптерів - 316 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4588 (+18);
- крилаті ракети -1455 (+0);
- кораблі /катери - 19 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 8298 (+34) од;
- спеціальна техніка - 870 (+10).