Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 268 140 осіб (+600 за добу), 4544 танки, 5789 артсистем, 8739 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 268 140 російських загарбників.