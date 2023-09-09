Новини • Агресія Росії проти України

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 268 140 осіб (+600 за добу), 4544 танки, 5789 артсистем, 8739 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

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Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 268 140 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 268 140 (+600) осіб;
  • танків - 4544 (+15) од;
  • бойових броньованих машин - 8739 (+13) од;
  • артилерійських систем - 5789 (+36) од;
  • РСЗВ - 757 (+3) од;
  • засоби ППО - 508 (+1) од;
  • літаків - 315 (+0) од;
  • гелікоптерів - 316 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4588 (+18);
  • крилаті ракети -1455 (+0);
  • кораблі /катери - 19 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8298 (+34) од;
  • спеціальна техніка - 870 (+10).

Також читайте: Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 267 540 осіб (+640 за добу), 4529 танків, 5753 артсистеми, 8726 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 268 140 осіб (+600 за добу), 4544 танки, 5789 артсистем, 8739 броньованих машин 01

Топ коментарі

  • Qq Qqq f1a4586b
    Минув 3485 день москальсько-української війни.
    112!!! одиніць техніки та 600! чумардосів.
    Арта 39!!!, броня 28!!! та 34!!! логістика.
    Рахунок ППО спецтехніка розгромний - 1:10.
    Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть. Переможем.

    P.s. 267 000!!! це більше, ніж Мурманськ ...
  • YU ST
  • Qq Qqq f1a4586b
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