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Ворог обстріляв 2 райони Харківщини, госпіталізовано чоловіка, який підірвався на міні

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Ворог обстріляв 2 райони Харківщини, госпіталізовано чоловіка, який підірвався на міні
Протягом минулої доби під ворожими обстрілами перебували населені пункти Чугуївського та Куп’янського районів Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у с. Вільхуватка Куп'янського району обстрілом пошкоджено будинок, сталася пожежа.

Внаслідок обстрілів смт. Ківшарівка та с. Курилівка Куп'янського району сталися лісові пожежі.

"Близько 11:30 в с. Рубіжне Чугуївського району на власному подвір'ї цивільний чоловік 44 років підірвався на міні типу "Пелюстка". Госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Біля 11:50 в районі с. Андріївка Ізюмського району у полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався комбайн. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

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Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,4 га території та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.

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