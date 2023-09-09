Ворог обстріляв 2 райони Харківщини, госпіталізовано чоловіка, який підірвався на міні
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у с. Вільхуватка Куп'янського району обстрілом пошкоджено будинок, сталася пожежа.
Внаслідок обстрілів смт. Ківшарівка та с. Курилівка Куп'янського району сталися лісові пожежі.
"Близько 11:30 в с. Рубіжне Чугуївського району на власному подвір'ї цивільний чоловік 44 років підірвався на міні типу "Пелюстка". Госпіталізований в стані середньої тяжкості.
Біля 11:50 в районі с. Андріївка Ізюмського району у полі на невідомому вибуховому пристрої підірвався комбайн. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.
Очільник регіону також інформує, що триває розмінування. За минулу добу піротехніки ДСНС обстежили більше 4,4 га території та знешкодили 89 вибухонебезпечних предметів.