Армія РФ за минулу добу здійснила 90 ударів по 20 населених пунктах Запоріжжя, поранено одну людину

За минулу добу окупанти обстріляли 20 міст і сел Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, інформує Цензор.НЕТ.

"66 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Затишшя, Кам'янського, Плавнів, Степового та інших прифронтових населених пунктів.

Зафіксовано 2 ракетні удари по Запоріжжю, 7 БПЛА-атак по Чарівному, Полтавці та Степовому, 6 обстрілів з РСЗВ по Новодарівці, Червоному, Левадному, Темирівці й Степногірську, також ворог поцілив 9 авіаснарядами по Новодарівці.

Внаслідок ракетного удару військовослужбовців РФ по Запоріжжю поранення отримав 51-річний чоловік – його оперативно доставлено в лікувальну установу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, надійшло 40 повідомлень про руйнування житлових будинків, закладів освіти та об'єктів інфраструктури.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріл Оріхова та Приморського Запорізької області: зруйновано будинки, об’єкт інфраструктури, загинули 3 особи. ФОТОрепортаж