Померла жінка, поранена під час ракетного удару ворога по Сумах
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Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.
"Наші співчуття рідним і близьким загиблої. Країна-терорист знищує все живе на своєму шляху, залишаючи навколо лише смерть, біль і сльози", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, 8 вересня близько 05:30 ранку окупанти завдали ракетного удару по місту Суми. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент. Повідомлялося про 3 поранених.