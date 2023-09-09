Померла жінка, поранена під час ракетного удару ворога по Сумах

Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Наші співчуття рідним і близьким загиблої. Країна-терорист знищує все живе на своєму шляху, залишаючи навколо лише смерть, біль і сльози", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 8 вересня близько 05:30 ранку окупанти завдали ракетного удару по місту Суми. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент. Повідомлялося про 3 поранених.