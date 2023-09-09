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Померла жінка, поранена під час ракетного удару ворога по Сумах

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Померла жінка, поранена під час ракетного удару ворога по Сумах
Вчора в лікарні померла мешканка м. Суми, яка отримала травми внаслідок ворожого ракетного удару по приватному сектору обласного центру.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сумської ОВА.

"Наші співчуття рідним і близьким загиблої. Країна-терорист знищує все живе на своєму шляху, залишаючи навколо лише смерть, біль і сльози", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося, 8 вересня близько 05:30 ранку окупанти завдали ракетного удару по місту Суми. Пошкоджено щонайменше 8 транспортних засобів та 20 домоволодінь, один з житлових будинків зруйновано вщент. Повідомлялося про 3 поранених. 

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Топ коментарі

  • Юра Малко
    Мій товариш живе в Сумах,він стверджує,що ППО в Сумах...немає! Всі ці місяці йдуть щоденні обстріли сумського прикордоння але обстрілів території Рашки у відповідь-жодного! І всі ці місяці один картавий,оброслий щетиною чорнявий чувачок розповідає сумчанам,що йому личить їхня мужність....
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    Горіть в пеклі москалі. Україна понад усе. Схилені голови в сумі, та не стерті коліна в покорі.
  • Чайка Київ
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