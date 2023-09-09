Тюремні строки отримали 5 бойовиків РФ, які воювали проти України під Маріуполем та Бахмутом, - СБУ
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.
Як зазначається, українські захисники взяли чотирьох бойовиків у полон під час боєзіткнень у районах Бахмуту та Авдіївки. Ще одного - затримали при виконанні ним ворожих розвідзавдань на Запоріжжі.
Один із зловмисників отримав 12 років тюрми, інші троє - 0 років, ще одного зловмисника засуджено до 9 років ув’язнення.
"Серед злочинців - командир підрозділу окупаційних угруповань РФ, який ще задовго до повномасштабного вторгнення вступив до лав так званої "народної міліції лнр". Також засуджено бойовика з тимчасово окупованої Луганщини, який вже двічі був у полоні українських оборонців. Першого разу його обміняли, але невдовзі він знову опинився у лавах регулярних військ рф. У складі ворожого підрозділу злочинець брав участь у стримуванні українського контрнаступу на східному фронті", - йдеться у повідомленні.
Крім того, тюремні строки отримали ще двоє бойовиків підконтрольного росії батальйону "восток". Один з них у складі артилерійського розрахунку утримував позиції загарбників у районі Ясинуватої на Донеччині.
Інший - у 2014 році пройшов "вишкіл" у військовому таборі на тимчасово окупованій Донеччині. Потім його призначили на посаду механіка-водія ворожого БТР та відправили воювати проти сил АТО.
Згодом він покинув своїх ватажків і приховано переїхав до Запоріжжя. Вже на початку повномасштабного вторгнення РФ зловмисник відновив зв’язок з бойовиками та збирав для них розвідінформацію в області.
Зловмисника було затримано у результаті спецоперації СБУ на території регіону в березні цього року.
Окрім цього, засуджено учасника російського угруповання "оплот", який брав участь у боях проти ЗСУ поблизу Донецька та Маріуполя.
Розслідування проводили співробітники СБУ в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва органів прокуратури.