Упродовж доби росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 47 вибухів, - ОК "Північ"
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Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.
Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.
Загалом протягом доби нараховано 9 обстрілів (47 вибухів) із різних видів озброєння.
Чернігівська область
Семенівська громада:
- Блешня - 7 приходів, ймовірно міномет 82 мм.
- Кам'янська Слобода - 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
Сновська громада:
- Клюси - 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
Городнянська громада:
- Гасичівка - 6 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
Сумська область
Шосткінський район:
- Винторівка - 9 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
- Кореньок - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
- Середина-Буда - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.
Конотопський район:
- Бояро-Лежачі - 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм.
Як зазначається, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.