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Упродовж доби росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 47 вибухів, - ОК "Північ"

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Упродовж доби росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 47 вибухів, - ОК "Північ"
Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомляє ОК "Північ", передає Цензор.НЕТ.

Загалом протягом доби нараховано 9 обстрілів (47 вибухів) із різних видів озброєння.

Чернігівська область

Семенівська громада:

  • Бле‌шня - 7 приходів, ймовірно міномет 82 мм.
  • Кам'янська Слобода‌ - 7 приходів, ймовірно ствольна артилерія.

Також читайте: Упродовж доби війська РФ здійснили 15 обстрілів по прикордонних територіях Чернігівщини та Сумщини, зафіксовано 126 вибухів, - ОК "Північ"

Сновська громада:

  • Клюси‌ - 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Городнянська громада:

  • Гаси‌чівка - 6 приходів, ймовірно ствольна артилерія.

Сумська область

Шосткінський район:

  • Ви‌нторівка - 9 приходів, ймовірно ствольна артилерія.
  • Кореньо‌к - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм.
  • Сере‌дина-Бу‌да - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

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Конотопський район:

  • Боя‌ро-Лежачі‌ - 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм.

Як зазначається, інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано.

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