РФ перекидає підкріплення під Роботине, щоб стримати ЗСУ, - британська розвідка

Росія перекидає під Роботине підкріплення з інших ділянок фронту, відчуваючи тиск на свої оборонні лінії. Це може зменшити можливості окупантів вести наступ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це йдеться в огляді Міноборони Британії.

Розвідка констатує, що українські сили зайшли у російську багаторівневу лінію оборони, що розташована на схід від селища Роботине, і українські піхотинці продовжують поступове тактичне просування і виснажують російські сили.

Окрім того, зберігається тиск на російські позиції південніше Бахмута, де українські сили поступово просуваються між Кліщіївкою та Андріївкою.

"Дуже ймовірно, що Росія перекинула сили з інших ділянок фронту на заміну виснаженим підрозділам довкола Роботиного. Ці перекидання сил, ймовірно, обмежують спроможності РФ вести власні наступальні операції на інших ділянках фронту. Також ці передислокації, найімовірніше, вказують на те, що вони відчувають тиск на свої оборонні лінії, зокрема довкола Роботиного", – зазначили в розвідці.

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