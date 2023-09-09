Естонія в ООН: Організовуючи "вибори" на території України, Росія безсоромно насміхається зі своєї ролі постійного члена Радбезу

Організувати "вибори" на тимчасово окупованих територіях України, Росія безсоромно насміхається зі своєї ролі постійного члена Ради Безпеки ООН. Не можна визнавати проведення цих фіктивних виборів чи їхніх результатів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, таку думку під час засідання Ради Безпеки ООН висловив постійний представник Естонії при Організації Рейн Тамсаар.

"Подобається це Росії, чи ні, але Донецька, Херсонська, Луганська та Запорізька області, а також Крим й Севастополь, — залишаються невід’ємними складовими України. Організовуючи вибори на території України, Росія безсоромно насміхається зі своєї ролі постійного члена Ради Безпеки", - сказав Тамсаар.

За його словами, "Росія дотримується сценарію, використаного на інших окупованих територіях".

"Вони залякують та переслідують цивільних, примушуючи голосувати на фіктивних виборах, сподіваючись легітимізувати окупацію та придушити опір українців. Ці вибори, організовані окупаційною владою, порушують міжнародне гуманітарне право й права людини, в тому числі й Женевську конвенцію", - заявив представник Естонії.

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Тамсаар наголосив, що "Росія намагається зобразити ці так звані вибори тріумфом демократії на окупованих територіях, насправді ж немає нічого більш недемократичного".

"Суворий окупаційний режим підтримується російськими військами та спецслужбами. Офіцери ФСБ, призначені на керівні посади, займаються примусовою інтеграцією окупованих територій до Росії, відповідно до настанов з Москви", - зауважив дипломат.

Він звернув увагу, що попри все, "українці, які проживають на окупованих територіях, вперто протистоять окупаційним силам або шукають спосіб виїхати".

"Ми зобов’язані підтримувати їх та говорити із ними. Ми ніколи не визнаємо проведення цих фіктивних виборів чи їх результатів. Ми упевнимося, що залучені до їх організації, в тому числі й кримінальні російські очільники, будуть притягнуті до відповідальності", - підсумував Тамсаар.

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