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Сили оборони про просування біля Роботиного: Продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є

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Сили оборони про просування біля Роботиного: Продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є
Сили оборони України продовжують просуватися біля Роботиного у Запорізькій області та стримують наступ ворога поблизу Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є", - сказав він.

Речник підтвердив, що росіяни перекидають у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ. Окупанти також намагаються відновити утрачені позиції, але безуспішно.

За його словами, українські захисники також продовжуються стримувати наступ окупаційних військ поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

"Там ворог більше застосовує підрозділи "шторм-z". Там протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинове, Красногорівки і Пречистівки Донецької області", - сказав Штупун.

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Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    Слава ЗСУ!
    Героям Слава!

    Зараз кров'ю вигризаємо кожен метр нашої землі.
    24.02.24 безперешкодно проїхавши Чонгар та Перекоп, орда перла по всій Таврії доки вистачало бензину - о 16-тій годині вже були в Новій Каховці та під Антонівським мостом (80 км від Перекопу) 👿
  • Максим Пиховшек
    Если наши прорвутся за Токмак то бессмысленно оркам будет строить линии обороны.....мы будем доставать уже всем по их логистике а ЖД пути и главные дороги будут перерезаны и под огневым контролем..можно хоть 10 линий нарыть но если все твои склады епнут а новые припасы хрен довезут,много ты на этих линиях не навоюеш.
    Не укрепраены воюют а люди которым нужно жрать каждый день,нужны боеприпасы нужна арта медикаменты и много чего другого.
  • Valentyna Sayun 84f5db84
    ЗСУ уже на околицях Вербове
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