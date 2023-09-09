Сили оборони про просування біля Роботиного: Продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є

Сили оборони України продовжують просуватися біля Роботиного у Запорізькій області та стримують наступ ворога поблизу Авдіївки та Мар’їнки на Донеччині.

Про це заявив речник об'єднаного пресцентру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми продовжуємо видавлювати противника. Нешвидко, але певні успіхи є", - сказав він.

Речник підтвердив, що росіяни перекидають у напрямку Роботиного підрозділи Повітряно-десантних військ. Окупанти також намагаються відновити утрачені позиції, але безуспішно.

За його словами, українські захисники також продовжуються стримувати наступ окупаційних військ поблизу Авдіївки та Мар'їнки.

"Там ворог більше застосовує підрозділи "шторм-z". Там протягом доби противник здійснив 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Не полишає спроб у районах Новокалинове, Красногорівки і Пречистівки Донецької області", - сказав Штупун.

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