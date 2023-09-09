Новини

Блінкен про атаки РФ на дунайські порти України: Це російська методичка - перетворити продовольство на зброю

1 24819
Блінкен про атаки РФ на дунайські порти України: Це російська методичка - перетворити продовольство на зброю
Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив удари РФ по українських портах на Дунаї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав твіттері.

"Росія продовжує атаки на життєво важливі дунайські порти України, систематично знищуючи цивільну інфраструктуру, щоб не дати нагодувати світ українським зерном. Це російська методичка: заблокувати український експорт, перетворити продовольство на зброю та змусити голодних людей платити за це", - наголосив Блінкен.

Читайте також: Чергові удари РФ по портовій інфраструктурі лише зміцнюють нашу рішучість підтримувати Україну, - посол США Брінк

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Прощай немытая раССея
  • Светлана Круп
    Господи, та усім насрати на Україну, крім українців. Їзраїльтяни це давно вже зрозуміли, тому й вибудовали самі міцну армію і оборонку. А ми 30 з гаком років не знали, до кого пристати, до "умних" чи "красівих". Роззброїлися до нуля, віддяли ЯЗ за бумажку, продали паРаші сотні ракет та літаки за дешевий газ, вбили свою армію, а потім вирішили побігти до ЄС, з голою сракою, і отримали війну з недо-імперією. Гєостратєги рівня бог.
  • Юрій Вінгорськи
    та й щось речення наче не закінчене
    сказав про методичку і ЩО??????
    що робити у відповідь *****??
    послабити санкції щоб негри не подохли????
    а за Українців які гинуть пачками, хто подумає???
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини