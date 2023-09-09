Блінкен про атаки РФ на дунайські порти України: Це російська методичка - перетворити продовольство на зброю
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Державний секретар США Ентоні Блінкен засудив удари РФ по українських портах на Дунаї.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він написав твіттері.
"Росія продовжує атаки на життєво важливі дунайські порти України, систематично знищуючи цивільну інфраструктуру, щоб не дати нагодувати світ українським зерном. Це російська методичка: заблокувати український експорт, перетворити продовольство на зброю та змусити голодних людей платити за це", - наголосив Блінкен.