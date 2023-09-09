Суд дозволив здійснення спецрозслідування щодо підозрюваного у держзраді екснардепа-втікача Кузьміна

Суд надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно колишнього народного депутата України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, підозрюваного у державній зраді.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

За даними слідства, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.



З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер.



"Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.

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Виконувачем обов’язків Генпрокурора підписано повідомлення йому про підозру у державній зраді



Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.

Раніше повідомлялося, що нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.

У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.