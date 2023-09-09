Суд дозволив здійснення спецрозслідування щодо підозрюваного у держзраді екснардепа-втікача Кузьміна
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
За даними слідства, колишній народний обранець напередодні та після повномасштабного вторгнення РФ в Україну розміщував у соціальній мережі та мобільному додатку пропагандистські матеріали на шкоду країні.
З березня 2021 по березень 2022 років колишній народний депутат озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах, на власному сайті та Телеграм-каналі інформацію, яка мала пропагандистський характер.
"Таким чином він формував у суспільстві антиукраїнський настрій та інформаційно впливав на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України, надаючи представникам РФ допомогу в проведенні підривної діяльності проти України", - йдеться у повідомленні.
Виконувачем обов’язків Генпрокурора підписано повідомлення йому про підозру у державній зраді
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими Головного слідчого управління ДБР.
Раніше повідомлялося, що нардепу ОПЗЖ Ренату Кузьміну повідомлено про підозру у державній зраді.
У межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.
Наразі встановлюється місцезнаходження Рената Кузьміна, зокрема проведено понад 10 одночасних обшуків за місцями його можливого перебування.